Rood weekend voorspeld: ‘Files zijn onvermijdelijk’

Na een paar erg rustige weekends op de Europese snelwegen, wordt dit weekend voor het eerst ernstige verkeershinder verwacht. ‘Vooral zaterdag wordt het druk’, zegt Jan Van Bellingen, woordvoerder bij Touring.

Het wordt dit weekend erg druk op verschillende Europese wegen. Vooral in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Italië zijn files onvermijdelijk voor wie op reis vertrekt.

Het begint vrijdag al voor wie naar Frankrijk, Duitsland of Zwitserland wil. Elders wordt druk maar vlot verkeer voorspeld. De drukte zal ’s middags beginnen en tot ’s avonds aanhouden. Wie vrijdag terugkeert, zou geen zware problemen ondervinden op de weg.

‘Vertrek zeker niet zaterdag’

‘Zaterdag is in heel Europa een te vermijden vertrekdag’, zegt Van Bellingen. Het zal vanaf ’s morgens erg druk zijn, tussen 10 uur en 15 uur zullen de files het ergst zijn.Voor wie zaterdag terugkeert is de situatie minder duidelijk. Touring voorspelt moeilijk verkeer met kleinere files doorheen Europa.

Zondag blijft het ook druk voor vertrekkende vakantiegangers. Toch wordt vlot verkeer verwacht, behalve voor de terugkeer vanuit Duitsland.

Touring raadt aan om ten vroegste zaterdagmiddag te vertrekken, liefst op zondag. ‘Wie de files wil vermijden, vertrekt beter op zondag’, zegt Van Bellingen. ‘Wie zaterdagochtend vertrekt, zal 800 kilometer verder in de massa terechtkomen op de knelpunten.’

Tips

Om ellenlange files te vermijden, vertrek je dus best niet op vrijdag en zaterdag, en vermijd je terug te moeten keren op zaterdag. Neem voldoende water mee in de wagen en zorg voor aangepaste kledij.

‘Vertrek goed uitgerust’, raadt Van Bellingen aan. Wie van plan is ’s nachts te rijden, zal volgens Van Bellingen minder kans hebben om in een file terecht te komen. ‘Maar de zwaarste ongevallen gebeuren ’s nachts, dus raden we dat zeker niet aan.’ Wie het toch wil wagen, moet zeker eerst slapen voor men achter het stuur kruipt. ‘En neem om de twee uur een pauze, dat helpt tegen het concentratieverlies van de chauffeur’, zegt Van Bellingen. 'Hou er rekening mee dat 's nachts rijden veel monotoner is dan overdag.'

Voornaamste knelpunten en drukke weekends

De zomerdrukte piekt tijdens de weekends van 2-4 augustus en 9-11 augustus voor vertrek én terugkeer, met zaterdag 3 augustus als de 'zwarte' dag van de zomervakantie: ellenlange files in beide richtingen en dus absoluut te mijden. Ook op zaterdag 10 augustus is het enorm druk op de baan.

De drukte voor het vertrek houdt aan tot midden augustus. Die voor de terugkeer komt op gang vanaf het weekend van half juli, piekt tijdens de eerste twee weekends van augustus en duurt tot eind augustus. Tijdens deze periode zijn alle weekends erg druk en zijn files onvermijdelijk.