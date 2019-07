Kamervoorzitter Patrick Dewael en Greet Op De Beeck in besloten kring getrouwd

Deze voormiddag is Kamervoorzitter Patrick Dewael in het huwelijksbootje gestapt met Greet Op De Beeck.

Het huwelijk werd voltrokken in het Agnetenklooster in Tongeren. Dewael is ondertussen 14 jaar samen met de voormalige VRT-radiojournaliste. Het huwelijk vond in intieme kring plaats. Er waren slechts een 15-tal genodigden aanwezig. Schepen Patrick Jans leidde de burgerlijke plechtigheid. Bart Tommelein was Dewaels getuige.

Dewael en Op De Beeck leerden elkaar in 2005 beter en beter kennen. Hij was toen federaal vice-premier, zij radiojournaliste (bekend van een knappe prestatie in de tv-quiz De Slimste Mens).

Als Jos Bouveroux, hoofdredacteur VRT-radio, bevestigt dat er voor Greet Op de Beeck om deontologische redenen naar een andere functie wordt uitgekeken, stuurt Dewael, samen met Marleen Van Doren, op 24 augustus 2005 een communiqué naar Belga waarin ze hun scheiding publiek maken: “Omdat ik enkele maanden geleden in een relatie ben gestapt met Greet Op de Beeck, zie ik mij genoodzaakt een publieke mededeling uit te geven. Sinds het begin van deze relatie hebben zowel Greet Op de Beeck als ikzelf in ons beider beroepsbezigheden de nodige afstand gehouden. De VRT-hoofdredactie werd enkele weken geleden ingelicht”, luidt het.

Dewael liet in het communiqué nog toevoegen dat de breuk met zijn echtgenote geen gevolg was van zijn relatie met Greet Op de Beeck.

Intussen zijn Greet Op de Beeck en Patrick Dewael veertien jaar samen en wonen ze in Tongeren. Greet Op de Beeck werkt voor Vlaams viceminister-president Lydia Peeters van Open VLD.