Hoge Raad acht Nederland deels aansprakelijk om Srebrenica

De Nederlandse staat is voor een klein deel aansprakelijk voor de dood van moslimmannen na de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica in juli 1995. Dat heeft de Hoge Raad, de hoogste rechtsinstantie in Nederland, vrijdag bepaald.

Nabestaanden hebben recht op tien procent vergoeding van de schade die ze hebben opgelopen. Daarmee gaat de hoogste rechter deels mee in het oordeel van het gerechtshof uit 2017, maar wordt een lagere compensatie toegekend. De Raad gaat ervan uit dat er een overlevingskans was van tien procent. Daar is de compensatie aan gekoppeld.

Het gaat hierbij om ongeveer 350 moslims die na de val van de enclave als laatsten zijn weggestuurd van de VN-basis waar het Nederlands infanteriebataljon (Dutchbat) verbleef. De Nederlandse troepen begeleidden die mannen terwijl ze wisten dat ze mishandeld of gedood konden worden. Dutchtbat handelde daarmee onrechtmatig, aldus de Raad.