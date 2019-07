Er is een oplossing voor het minst geliefde vliegtuigzitje

Weinig vliegtuigpassagiers die blij zijn als hen het middelste zitje wordt toegewezen. Een Amerikaanse start-up denkt de oplossing te hebben gevonden.

Wie kan kiezen, geeft bijna altijd de voorkeur aan een vliegtuigzitje aan het raam dan wel het gangpad, om te voorkomen dat je een hele vlucht gesandwicht zit tussen je medepassagiers. Vooral een probleem voor wie wat groter en of breder is dan de gemiddelde mens.

Maar het Amerikaanse bedrijfje Molon Labe Seating denkt dat probleem te hebben opgelost. Door het middelste zitje in de rij lichtjes naar achteren te schuiven, iets lager te positioneren en iets wijder te maken, wordt het meteen een pak comfortabeler om tussen twee anderen te moeten plaatsnemen in het vliegtuig.

Ook het probleem van de gedeelde armsteun verdwijnt in het S1-ontwerp, waar vijf jaar aan werd gewerkt. In het ontwerp van Molon Labe Seating zit een knik, waardoor het eerste gedeelte iets hoger is. Wie aan het raam of het gangpad zit kan zijn armen op het hoogste gedeelte laten rusten, en laat zo ruimte over voor wie in het midden (en lager) zit. ‘We hebben de strijd tussen de ellebogen opgelost’, aldus oprichter en ceo Hank Scott aan CNN.

Omdat de zitjes ook lichter zijn dan de standaarduitvoering kan het luchtvaartmaatschappijen bovendien helpen om te besparen op benzinekosten, aldus Scott over een andere troef van het ontwerp.

De Federal Aviation Administration (FAA, het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten) heeft het ontwerp vorige maand goedgekeurd. Volgens Scott hebben alvast twee luchtvaartmaatschappijen interesse getoond. Hij verwacht dat ze vanaf voorjaar 2020 terug te vinden zijn in verschillende vliegtuigen.

Het S1-ontwerp is bedoeld voor vliegtuigen die worden ingezet op kortere vluchten binnen de Verenigde Staten, maar het bedrijfje werkt ook aan twee andere ontwerpen die passagiers voldoende comfort bieden op langere afstanden.