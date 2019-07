AB InBev verkoopt Australische bierdochter

Bierreus AB InBev krijgt 10 miljard euro in kas door de verkoop van zijn Australische dochterbedrijf Carlton & United Breweries aan de Japanse groep Asahi.

Asahi telt 16 miljard Australische dollar (dat is ongeveer 10 miljard euro) op tafel voor Carlton en krijgt daarbovenop ook de rechten in huis om de AB InBev-biermerken (zoals Stella, Corona of Budweiser) in Australië te commercialiseren.

De deal moet normaal in het eerste kwartaal van 2020 afgerond zijn. Met de opbrengst wil AB InBev zijn grote schuldenberg verder afbouwen. Door een jarenlange aankoop- en overnamepolitiek van honderden biermerken over heel de wereld heeft het Belgisch-Braziliaanse concern een schuld van meer dan 100 miljard dollar opgebouwd.

Volgens een mededeling van AB InBev, dat nog altijd zijn hoofdkantoor in Leuven heeft, zal hiervoor bijna de volledige opbrengst van de verkoop gebruikt worden.

Toch naar de beurs?

Het nieuws komt amper een week nadat AB InBev de geplande beursintroductie van zijn Aziatische divisie Budweiser Apac heeft afgeblazen. De beursgang zou niet de verhoopte 9 miljard dollar hebben opgeleverd en ging daarom niet door. Volgens de ceo van AB InBev, Carlos Brito, blijft een beursgang van Budweiser Apac een optie, op voorwaarde dat die ‘tegen de juiste waardering’ kan doorgaan.

Met de verkoop in Australië heeft Brito alvast een Plan B uitgevoerd.