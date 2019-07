Theoretisch rijexamen wordt onvoorspelbaarder: extra vragen om valsspelers te weren

Voor een slordige tachtig euro bieden sommige bedrijfjes een spoedcursus om door het theoretisch rijexamen te raken. Alleen doen ze dat niet alleen door verkeerskennis bij te spijkeren, maar ook door met ezelsbruggetjes en trucjes lastige vragen te omzeilen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) weet daarvan en laat extra vragen bedenken, zodat het examen minder voorspelbaar is.

'Er zitten twee vragen in het examen met een naargelang. Dan is dit het juiste antwoord.' Of 'Als er in de antwoorden met meerkeuze steeds langere opsommingen komen, dan moet je altijd het langste antwoord aanduiden. Dat is het juiste. Behalve als de vraag over de identiteitskaart gaat. Dan is het juiste antwoord simpelweg identiteitskaart.'

Dat soort trucjes geven enkele bedrijfjes in Vlaanderen mee in hun lessen om jongeren door hun theoretisch rijexamen te loodsen. De vragen kennen ze als hun broekzak. En veel kennis over de verkeersregels heb je zo niet meer nodig om aan je voorlopig rijbewijs te raken.

1.240 vragen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is nu op de hoogte dat die bedrijfjes bestaan. Om de praktijken aan te pakken, heeft hij het aantal vragen uitgebreid waarop de test gebaseerd is. Vroeger waren er 400 vragen waaruit het examen kon bestaan, intussen is het aantal al opgetrokken naar 1.240. En Weyts broedt op nog eens tweehonderd extra. 'Het is een bewuste strategie om de kwaliteit van het examen te verhogen', zegt de woordvoerder van Weyts aan Het Nieuwsblad. 'Als we de dodentol op de weg lager willen, dan moet de lat voor het examen hoger.” Hij wijst erop dat het theoretisch examen geen vaste volgorde heeft en dat de vragen voortdurend gescreend worden. “We krijgen van de examencentra signalen dat zulke aanpassingen vruchten afwerpen.'

Er is ook controle van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) op de rijscholen. Inspecties komen ter plaatse en er vinden steekproeven plaats. 'Als blijkt dat de voorwaarden geschonden zijn, wordt een schorsingsprocedure opgestart. Een rijschool kan de erkenning zo verliezen.'

Al is de vraag natuurlijk in hoeverre die bedrijfjes allemaal netjes aangegeven zijn. Ze zijn maar al te goed op de hoogte dat ze op zijn minst in een schemerzone opereren. 'Niet te veel opscheppen over deze lessen”, krijgen studenten mee. “De examencentra vinden onze manier van werken niet zo leuk.'