Hij rijdt rond in de Tour met twee gebroken ribben, maar Michael Woods denkt niet aan opgeven: “Ik zat er op mijn gemak”

Michael Woods heeft woensdag in de elfde rit van de Ronde van Frankrijk twee gebroken ribben overgehouden aan een massale valpartij. Dat heeft Education-First, de ploeg van de Canadese klimmer, donderdag bekendgemaakt. De 32-jarige Woods denkt evenwel niet aan opgeven.

LEES OOK. De topatleet die noodgedwongen coureur werd: Michael Woods (32) begon pas op zijn 25ste met fietsen

Enkele renners uit het peloton kwamen woensdag op dertig kilometer van de meet in Toulouse zwaar ten val. Behalve Terpstra, die met een dubbele schouderbladbreuk opgaf, gingen ook onder meer Nairo Quintana, Giulio Ciccone, Richie Porte en Woods tegen het asfalt.

Pas een dag later, na aankomst van de twaalfde rit in Bagnères-de-Bigorre, liet Woods zich controleren. Scans wezen op twee gebroken ribben. “Maar een operatie is niet nodig, dus ik kan gewoon voortrijden”, aldus de Canadees, die donderdag samen met de rest van het peloton over de streep kwam. “Ik zat er op mijn gemak. Alles verliep eigenlijk goed, want ik was wel wat stijf na de crash van woensdag.”