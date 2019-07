VS halen Iraanse drone neer

De Verenigde Staten hebben boven de Straat van Hormoes een drone neergehaald. Die drone zou te dicht bij een Amerikaanse boot genaderd zijn.

Dat meldt het Pentagon. De drone zou zich op minder dan een kilometer van de USS Boxer bevonden hebben, en was daardoor 'bedreigend'. De drone zou daarbij vernietigd zijn. Volgens de Amerikanen ging het om een defensieve actie. De woordvoerder van het Pentagon vermeldde niet expliciet van waar de drone kwam.

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde donderdagavond het incident met de drone, en hij stelde wel duidelijk dat het om een Iraanse drone ging. Volgens hem was er herhaaldelijk opgeroepen de drone weg te halen uit de omgeving. Trump riep andere landen op hun schepen in de regio goed te beveiligen.

Eerder vandaag was er al een ander incident in de straat van Hormoes. Iran nam er een Britse tanker in beslag omdat die olie gesmokkeld zou hebben. Het is in dezelfde regio dat Iran eind juni een Amerikaanse drone neerhaalde. De VS overwogen toen militaire represailles te nemen, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen.

Het incident drijft de olieprijs op de groothandelsmarkten weer omhoog. Zowat een vijfde van alle olie die wereldwijd wordt geproduceerd, passeert per boot door de Straat van Hormoes.

Spanningen

De spanningen in het Golf­gebied zijn sterk toegenomen nadat de Verenigde Staten eenzijdig het nucleaire verdrag met Iran hadden opgezegd. De VS beschuldigen Iran ervan verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanvallen tegen commerciële schepen, maar Iran ontkent dat.