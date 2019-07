Wout Van Aert nam snipperdag met oog op tijdrit: “Als je in de Tour bent, moet je keuzes maken”

Wout van Aert finishte donderdag als op twee na laatste, op 26 minuten van winnaar Simon Yates. De ritwinnaar van Albi deed dat duidelijk met de tijdrit van vrijdag in gedachten.

Echtgenote Sarah De Bie arriveerde donderdag ook in de Tour. Ze blijft nog tot en met volgende week woensdag en kwam Wout goeiedag zeggen na afloop van de etappe. Hij liet lang op zich wachten, reed zich ook niet meer los op de rollen, want “ik heb de laatste 60 km van deze rit al los kunnen rijden”, grapte hij. “Eigenlijk was het een vrij gemakkelijke bergrit met die lange aanloop. Je kon het rustig aandoen vandaag, er was geen risico ook dat we buiten tijd zouden finishen. We konden het rustig aan doen. Het is moeilijk te zeggen ‘op hoeveel percent’ ik bergop reed, maar dat zal bergop ongeveer aan trainingsritme zijn en in de afdalingen draaiden we goed rond. We finishen op ongeveer 25 minuten zonder te forceren, dus ik ben tevreden.”

Het is duidelijk. Van Aert wil ook scoren in de tijdrit en nam dus een snipperdag. “Als je in de Tour bent, moet je keuzes maken”, vindt hij. “Morgen is een mooie kans en dat heb ik zeker in mijn achterhoofd gehouden vandaag. Ik wil graag een goede tijdrit rijden en ik wil vlammen. Ik ga alleszins mijn best doen. Ik heb al veel gegeven in deze Tour, al krachten verspild en je kan zo’n tijdrit niet vooraf voorspellen, maar ik voel me de laatste dagen nog steeds zeer goed. Iedereen verspilt hier veel krachten.”

Van Aert verwacht dat de klassementsrenners goed voor de dag zullen willen komen in de tijdrit. “Dat zijn traditioneel ook goede tijdrijders en zij hebben ook al krachten verspild, zelfs meer dan mij”, vermoedt hij, “ze konden het vandaag zeker niet zo rustig aan doen als mij.”

En topfavoriet Rohan Dennis stapte donderdag af. “Dat heb ik gehoord ja. Nu goed: iemand die afstapt heeft waarschijnlijk ook niet al te beste benen, dus wat had hij dan kunnen klaarspelen vrijdag”, vraagt Van Aert zich af. “Ik weet niet wat met hem scheelt, maar het is wel een concurrent minder.”

“Geraint Thomas en Tony Martin zijn de kanshebbers vrijdag. Tony en ik zijn er samen mee bezig om het zo goed mogelijk te doen vrijdag en ik denk dat er nog wel wat klassementsrenners het goed zullen doen. Zij moeten ‘vollen bak’ gaan, ik ben nog niet echt bezig geweest met het kijken naar de concurrentie. Bernal misschien, Lampaert misschien ook, Asgreen, al hebben die jongens van Deceuninck-Quick Step wel al veel bergop gereden. Er zal tegenstand genoeg zijn. Dit is de Tour.”

