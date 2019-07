Vlak naast het West-Vlaamse provinciaal domein Palingbeek heeft een buurman een reuzenkip geplaatst. Die kip kijk uit op het grote ei, dat deel uitmaakt van de permanente installatie ‘Comingworldrememberme’ van kunstenaar Koen Vanmechelen.

Vorige week werd de permanente landartinstallatie ingehuldigd in de Palingbeek bij Ieper. Het kunstwerk staat symbool voor de slachtoffers van de eerste Wereldoorlog op Belgische bodem.

De buurman die het beeld van de kip plaatste, zou een Brit zijn. Hij plaatste het wel op privéterrein. ‘Ik denk niet dat wij kunnen beslissen of de kip weg zou moeten of niet’, vertelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe van de provincie West-Vlaanderen. ‘Ik zie er zelf de humor wel van in, maar we weten voorlopig niet wat de bedoeling of boodschap van de buurman is.’