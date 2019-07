IS-terroristen krijgen doodstraf voor moord op Scandinavische toeristes

Een Marokkaanse antiterreurrechtbank heeft donderdag drie mannen terdoodveroordeeld voor de moord op twee Scandinavische toeristes in december vorig jaar. Ze vermoordden de twee in naam van terreurgroep Islamitische Staat.

De Deense studente Louisa Vesterager Jespersen en haar Noorse 28-jarige vriendin Maren Ueland werden gedood toen ze aan het kamperen waren op een afgelegen plek in de Hoge Atlas, een toeristische trekpleister voor wandelaars in het zuiden van Marokko. In totaal werden 24 mannen in verdenking gesteld omdat ze gelinkt zijn aan de moorden of omdat ze tot een jihadistische cel behoren.

Drie mannen werden schuldig bevonden aan moord en tot de doodstraf veroordeeld. Een 25-jarige man had toegegeven dat hij de moorddadige expeditie had georganiseerd met twee vrienden, een man van 27 en eentje van 33, die de feiten had gefilmd. De 21 andere verdachten kregen celstraffen van 5 jaar tot levenslang.

De drie mannen die schuldig werden bevonden aan de moord en één van hun medeplichtigen werden bovendien veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 2 miljoen dirham (190.000 euro) aan de ouders van Ueland.

De rechtbank verwierp de vraag van de familie van Jesperson voor het veroordelen van de Marokkaanse staat tot het betalen van een schadevergoeding van 10 miljoen dirham (930.000 euro) vanwege zijn ‘morele verantwoordelijkheid’.