België weigert grondtroepen naar Syrië te sturen

De Verenigde Staten hebben ons land gevraagd om soldaten naar Syrië te sturen. Dat bevestigde minister van Defensie Didier Reynders (MR) in de bevoegde Kamercommissie. ‘Ons antwoord is zoals steeds neen’, verduidelijkte hij meteen.

De VS stuurden ons land op 23 mei een brief met het verzoek om mee te vechten tegen de overgebleven troepen van terreurgroep Islamitische Staat. Ook een aantal andere bondgenoten kregen hetzelfde verzoek. Het ging niet alleen om grondtroepen, maar ook om bijvoorbeeld vliegtuigen en medisch personeel. Duitsland weigert, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zullen wel extra troepen zenden.

De vraag wordt nog bestudeerd door de defensiestaf, maar Reynders was duidelijk: steeds als de vraag om soldaten komt, dan antwoordt ons land daar altijd ‘neen’ op. Nu is het niet anders, klinkt het. Regering én parlement willen geen 'boots on the ground' in Syrië, constateert Reynders. Dat standpunt zal zonder een parlementaire meerderheid dus niet wijzigen.

Kleine Brogel

Reynders werd deze week opgevorderd om in de Kamercommissie vragen te komen beantwoorden. Hij wordt er straks ook nog aan de tand gevoeld over de aanwezigheid van kernbommen op Kleine Brogel.