Juni 1994. ‘The lion king’ was voor het eerst te zien in de Amerikaanse zalen. De eerste animatiefilm waarvoor Disney een eigen verhaal bedacht, en niet ging spieken bij een sprookje of een boek. De eerste Disneyfilm ook waarin al eens een windje mag worden gelaten. In alle opzichten baanbrekend, dus. Vandaag speelt de live-action remake in de zalen. Wij zetten even op een rijtje wat u moet weten over zijn 25 jaar oude voorganger.