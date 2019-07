Ouders vermiste Théo Hayez geven hoop niet op: 'Misschien is hij ontvoerd'

Er is mogelijk een spoor gevonden in de zoektocht naar de vermiste Belgische rugzaktoerist Théo Hayez. Vrijwilligers vonden zo’n tien dagen geleden een pet die van de 18-jarige zou kunnen zijn. De ouders van de jongen geven hoop niet op.

Théo Hayez werd het laatst gezien in de nacht van 31 mei op 1 juni. Met man en macht zocht zowel de Australische als Belgische politie naar de jongeman, maar elk spoor ontbrak. Daarom werden de officiële zoekacties eerder deze maand stopgezet, maar vrijwilligers bleven al die tijd zoeken.

Nu blijkt dat een pet werd gevonden door de plaatselijke gemeenschap in een moeilijk bereikbaar gebied. ‘De politie werd gecontacteerd door leden van die gemeenschap’, zei een woordvoerder van de politie aan Yahoo News Australia. Die pet zou mogelijk gelinkt kunnen worden aan Hayez, omdat het lijkt op een pet van de jongeman. Opvallend is ook dat de pet gevonden zou zijn op dezelfde locatie waar zijn smartphone het laatst verbinding maakte met de zendmast, uren nadat hij al vermist was. Maar dat wil de politie niet bevestigen. De pet wordt nu onderzocht door een forensisch team, om na te gaan of de vondst relevant is voor het onderzoek.

De ouders van Théo Hayez en speurders van de Belgische federale politie trokken naar Byron Bay om te zoeken. Ook de lokale bevolking in de populaire badstad leefde al die tijd enorm mee. De ouders waren onder de indruk van de inzet van de politie. Ze zijn van plan om in augustus terug te keren om te zoeken naar hun zoon.

‘Zolang er geen lichaam gevonden is, geven we de hoop niet op’, zeiden ze aan RTBF. ‘Misschien is hij de verkeerde persoon tegen het lijf gelopen. In de buurt zijn er ook verschillende gemeenschappen die geïsoleerd leven. Misschien werd hij gekidnapt, gedrogeerd, ingelijfd. Misschien is hij een gevangene op een plek waar geen elektriciteit is. Dat geeft ons hoop. Laat hem een gevangene zijn, zodat we hem kunnen bevrijden.’