Droogtecommissie slaat alarm: code oranje van toepassing

De droogtecommissie heeft vanmiddag beslist in Vlaanderen code oranje uit te roepen. Concreet betekent dit dat de gouverneurs de raad krijgen om boeren te verbieden nog water op te pompen rond kwetsbare waterlopen.

De voorbije weken werd in sommige gebieden al een zogenaamd captatieverbod uitgevaardigd. Dat is onder andere het geval in Antwerpen, Limburg en in de Westhoek. Boeren mogen daar geen water meer uit sloten of rivieren pompen om hun gewassen te besproeien. Water oppompen als drinkwater voor eigen vee in de weide blijft er wel nog toegelaten.

Het droogtealarm komt niet volledig onverwacht. Na de hete zomer van vorig jaar waren de grondwaterniveaus de voorbije maanden niet meer tot het gebruikelijke peil aangevuld.

Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij bleek vorige week dat de toestand even erg is als een jaar geleden. Om de waterreserves weer op een normaal peil te krijgen zou het enkele weken goed moeten regenen. De drinkwatervoorraad is volgens de Vlaamse Milieumaatschappij voorlopig niet bedreigd.