Vuelta-winnaar Simon Yates slaat toe in eerste bergrit, klassementsrenners gunnen elkaar extra-rustdag

Simon Yates heeft de eerste Pyreneeënrit gewonnen. De renner van Mitchelton-Scott klopte in een spurt met drie zijn medevluchters Bilbao en Mühlberger. De klassementsrenners gunden elkaar een extra rustdag, Julian Alaphilippe blijft dus in het geel met morgen een individuele tijdrit van 27 kilometer op het programma.

Etappe twaalf en daar was voor het eerst in deze Tour het absolute hooggebergte. Na de start in Toulouse volgden nog honderd vlakke kilometers richting Pyreneeën waar met eerst de Peyresourde en daarna de klim naar Hourquette d’Arcizan twee cols van eerste categorie op het programma stonden. Na de top van de laatste col was het nog dertig kilometer dalen tot de finish in Bagnères-de-Bigorre.

Heel wat renners hadden hun zinnen gezet op een plaatsje in de vroege vlucht. Terecht! Met morgen een individuele tijdrit op het programma was het weinig waarschijnlijk dat de klassementsrenners heel diep in het krachtenarsenaal zouden tasten. Wie durfde aanvallen, maakte bijgevolg kans op winst.

Het duurde dan ook lang vooraleer de juiste vlucht tot stand kwam. De bollentrui van Tim Wellens was niet uit de eerste tien renners van het peloton weg te slaan en ook Greg Van Avermaet had duidelijk zijn zinnen gezet op deze etappe. Maar waar de vorige dagen de vroege vlucht haast in de start tot stand kwam, duurde het nu bijna een vol uur koersen vooraleer het peloton toestond dat er een groep wegreed. Uiteindelijk waren het maar liefst 38 renners die de vrijgeleide kregen. Daarbij alweer zeven landgenoten: bollendrager Tim Wellens en diens ploegmaat Tiesj Benoot, Jasper Stuyven, Oliver Naesen, ritwinnaar Dylan Teuns en de CCC-ploegmaats Pauwels en Van Avermaet. De olympisch kampioen was ook de best geplaatste renner in het algemeen klassement maar zijn achterstand op gele trui Alaphilippe bedroeg ruimte veertien minuten. Geen gevaar voor de kopman van Deceuninck-Quick Step dus!

Peyresourde

Toch mocht de ruime kopgroep nooit meer dan vijf minuten voorsprong bij elkaar fietsen. Peter Sagan pakte in Bagnères-de-Luchon nog snel de tussenspurt mee, net voor het begin van de beklimming van de Peyresourde. Vooraan ging Liliane Calmejane, ook gisteren al in de aanval, meteen voor de kopgroep uitrijden. Uit die kopgroep verdwenen de spurters één voor één, de voorsprong op het peloton liep intussen op tot boven de zes minuten. In het peloton waren ze duidelijk niet zinnens zich te forceren.

Benoot mende de kopgroep in dienst van de bollen van Wellens. De Limburger van Lotto-Soudal timede zijn inspanning perfect en reed in de slotmeters van de klim nog voorbij Liliane Calmejane, Serge Pauwels pikte in extremis nog de tweede plaats mee. Alweer tien punten dus voor Wellens die duidelijk zijn zinnen heeft gezet op de bollentrui.

Simon Clarke maakte van de wanorde na de top gebruik om er in de afdaling van de Peyresourde vanonder te muizen. De jarige Australiër - hij blies vandaag 33 kaarsjes uit - trapte al snel een minuut voorsprong bij elkaar maar de betere klimmers in de kopgroep hadden duidelijk hun zinnen gezet op de beklimming van de Hourquette d’Arcizan. Eerst reageerde Matteo Trentin maar het werd pas echt menens toen Vuelta-winnaar Simon Yates versnelde. Trentin kwam als eerste bij Simon Clarke aansluiten om hem even later ook achter te laten.

De situaties wisselden doorlopend zodat plots de reagerende Simon Yates aan de leiding kwam te rijden in het gezelschap van de Oostenrijker Mühlberger. Tim Wellens liet de kopgroep lopen en verzeilde opnieuw in het peloton. Maar ook van de overige landgenoten was niet echt een spoor te vinden. Vooraan kwam in de afdaling van Hourquette d’Arcizan Bilbao nog bij het leidende duo aansluiten.

De winnaar zat bij de drie vooraan. Het peloton liet rustig begaan en ook de achtervolgers waren niet bij machte om de kloof op de leiders te dichten. Achter de drie kwam het tot een hergroepering van wat overbleef van de kopgroep maar voor de zege kwamen ze niet meer in aanmerking. Een spurt met drie dus en daarin haalde Simon Yates het voor Bilbao en Mühlberger. Tiesj Benoot reed nog solo naar de vierde etappeplaats.

Rituitslag:

1. Simon Yates (GBr)

2. Pelle Bilbao (Spa)

3. Gregor Mühlberger (Oos)

4. Tiesj BENOOT op 1’27”

5. Fabio Felline (Ita) op 1’29”

6. Matteo Trentin (Ita)

7.

8.

9.

10. Jasper STUYVEN

Algemeen klassement:

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (GBr) op 1’12”

3. Egan Bernal (Col) op 1’16”

4. Steven Kruijswijk (Ned) 1’27”

5. Emanuel Buchmann (Dui) op 1’45”

6. Enric Mas (Spa) 1’46”

7. Adam Yates (GBr) 1’47”

8. Nairo Quintana (Col) op 2’04”

9. Daniel Martin (Ier) op 2’09”

10. Thibaut Pinot (Fra) op 2’33”