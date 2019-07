Deze unieke plekken zijn alleen tijdens de Gentse Feesten te bezoeken

Tijdens de Gentse Feesten staat er heel wat op de planning. Tien dagen lang staat de stad op haar kop met optredens, vuurwerk en verschillende pop-ups. Maar Gent geeft tijdens de Feesten ook een aantal geheimen prijs, die anders niet open zijn voor het grote publiek.

1. Beklim de toren van de Sint-Baafskathedraal

De toren van de Sint-Baafskathedraal is enkel tijdens de Gentse Feesten open voor publiek. Wie wil, kan dan de 444 trappen beklimmen om beloond te worden met een prachtig uitzicht over de stad.

De rest van het jaar is enkel de Belfort-toren open voor het publiek. Vorig jaar spuwde de draak boven op het Belfort vuur tijdens de Gentse Feesten, maar dat zal dit jaar niet gebeuren.

2. Bezoek Geeraard de Duivelsteen

Dit Gentse monument uit de dertiende eeuw werd door de eeuwen heen gebruikt als wapenarsenaal, school, seminarie, krankzinnigengesticht, tucht- en weeshuis, brandweerkazerne en ten slotte, sinds 1905, als rijksarchief. Het werd vernoemd naar ridder Geeraard Vilain, die als bijnaam de Duivel had.

Dit is één van de meest markante gebouwen in de Gentse binnenstad, maar slechts weinigen zagen de binnenkant. Het gebouw is nu in privébezit en wordt tijdens de Gentse Feesten uitzonderlijk opengesteld voor het publiek, voor de restauratie begint en het gebouw een andere invulling krijgt. Er vindt tijdens de feesten een tentoonstelling plaats van het werk van kunstenaar Tom Liekens. Die is dagelijks gratis te bezoeken van 14 tot 22 uur. Meer info vind je hier.

Ook de tuin van het gebouw wordt tijdens de Gentse Feesten getransformeerd. Er komt een publiek platform voor ideeën, concepten en optredens onder de naam Yart.

3. Stadhuis

Het Gentse stadsbestuur laat tijdens de Feesten in zijn kaarten kijken. Het stadhuis, dat gebouwd werd tussen 1519 en 1539, is uitzonderlijk te bezoeken van zondag 21 tot en met tot zondag 28 juli tussen 14 en 17.30 uur. De belangrijkste zalen van het laat-gotische gebouw zullen gratis te bezichtigen zijn. Wie wil, kan deelnemen aan een rondleiding.

4. Pop-up

Er worden ook heel wat pop-up-initiatieven uit de grond gestampt tijdens de Gentse Feesten. Zo kan je bij Parking Petanque tien dagen petanquen en aperitieven op één van de mooiste binnenpleinen van Gent, aan het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2).

Bij Mury Café kan je terecht op een goed verborgen binnenplein van het Conservatorium. Wie op zoek is naar rust kan bij Mus in een plas terecht. In de Serpentstraat kan je een drankje bestellen in een stadstuintje.

Alle pop-up-initiatieven tijdens de Gentse Feesten vind je hier.