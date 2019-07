Kat Kerkhofs blijft nog wat dj’en

Op Rock Werchter debuteerde Kat Kerkhofs (30) als dj met een set van een halfuur. Artiestennaam: DJ KitKat.

Op het repertoire: hiphop, ­dance, r&b, stevige rock en Vlaamse klassiekers. En voor de gelegenheid ook nog Dries Mertens.

Kerkhofs had er zoveel lol in dat ze er mee doorgaat. Ze is te boeken voor een set van één uur. Kostprijs: 5.000 euro. Dries Mertens is niet inbegrepen.

De formule blijft ongewijzigd: DJ KitKat draait een mix van urban, dance, r&b, stevige rock en Vlaamse klassiekers. ‘Ik doe niet aan hokjesdenken, dus ook niet in de muziek. Alles kan en mag, als de mensen zich maar amuseren’, zegt ze daar zelf over.