Binnen de Open VLD is vandaag met de deuren gegooid. Maar zoals de films van David Cronenberg aantonen: er is overal wel iets aan de hand.

Ter Zake (Canvas, 20.00 - 21.30 uur)

Rik Van Cauwelaert analyseert de spanningen tussen de top van de Open VLD en Brusselse afdeling. Gorik Ooms van de London School of Hygiene and Tropical Medicine gaat in op de ebola-uitbraak in Congo. Serge Brammertz, voormalig hoofdaanklager van het Joegoslaviëtribunaal, sprak gisteren in de VN over de internationale rechtspraak. Een interview met Bjorn Soenens.

A history of violence (Canvas 21.05-22.40 uur)

Met films van David Cronenberg is het zoals met avocado’s: de ene is al beter te behappen dan de andere. Deze A history of violence is perfect rijp, smeuïg en de pit valt er zo uit. Cronenberg heeft duidelijk nagedacht over de cultuur van seks en geweld in de VS. Want ieder huisje heeft zijn kruisje

The staircase II (NPO 23.45-1.45 uur)

Vervolg, acht jaar later, op misschien wel de beste true crime-docu ooit gemaakt: The staircase, waarin de onvoorstelbare plotwendingen elkaar opvolgen terwijl de camera alles registreert. De hele zwik is trouwens ook op Netflix te zien, perfect gerijpt.

Britain’s Brexit crisis (BBC 1 22.00-23.00 uur)

Nieuwe reportage van Nick Robinson, waarin zowel Britse politici en onderhandelaars als hun EU-gesprekspartners voor het eerst terugblikken op de ongeziene crisis van de voorbije maanden. Zo smeuïg als een rijpe avocado.