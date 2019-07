Ianis Hagi koos bewust voor Genk: “Mijn conditie misschien zelfs beter dan van mijn ploeggenoten”

Ianis Hagi moet komend seizoen één van de topspelers op de Belgische velden worden. De twintigjarige middenvelder maakte deze zomer de overstap van het Roemeense Viitorul Constanta naar landskampioen Racing Genk. Van de korte winterstop lijkt de Roemeen geen last te hebben.

Aan interesse geen gebrek voor Hagi. De creatieve middenvelder kon naar verluidt kiezen uit onder meer FC Barcelona, Borussia Dortmund en Ajax, maar vindt in KRC Genk zijn gedroomde overstap naar West-Europa. “Ik heb voor Genk gekozen omwille van het project dat mij voorgeschoteld werd”, liet de Roemeen, zoon van de illustere Gheorghe Hagi, bij zijn voorstelling optekenen. “Dit is een club die spelers laat groeien.”

“Mijn enige doel deze zomer was terechtkomen bij een club waar ik me verder kan ontwikkelen”, herhaalde Hagi, vorig seizoen goed voor veertien goals en acht assists in 39 wedstrijden, donderdag enkele keren in de persruimte van de Luminus Arena. “Ik ben ervan overtuigd dat dat gelukt is. Bij Genk kan ik op technisch, fysisch en tactisch vlak groeien.” Hagi kende ook zijn klassiekers en wist dat internationale toppers als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Kalidou Koulibaly in Genk werden groot gebracht.

Ianis Hagi kent zijn pappenheimers. De Roemeen weet welke spelers KRC Genk heeft grootgebracht. Foto: JEFFREY GAENS

Hagi had een korte vakantie na in juni op het EK U21 Roemenië naar de halve finales te hebben geleid, maar daar gaf de middenvelder niets om. “Ik ben fysiek helemaal in orde. Door het EK is mijn conditie misschien zelfs beter dan mijn medespelers, die nog opbouwen naar het nieuwe seizoen.”

“De omgeving is hier bovendien geweldig”, vervolgde hij. “Iedereen is heel positief en het niveau van de ploeg is heel hoog. Ik had vooraf wat advies ingewonnen bij mijn goede vriend Razvan Marin (die in het tussenseizoen Standard verliet voor Ajax, red.) en hij zei niets dan positieve zaken over de club en het Belgische kampioenschap.”

TD Dimitri de Condé, Ianis Hagi en trainer Felice Mazzu op weg naar de persconferentie. Foto: JEFFREY GAENS

Behalve de doorgroeimogelijkheden werd Hagi in Genk natuurlijk ook aangetrokken door het feit dat de Limburgers als kampioen rechtstreeks in de groepsfase van de Champions League mogen starten. “Iedereen wil in die competitie spelen”, was Hagi duidelijk. “Het is het allerhoogste niveau. Ik kijk er enorm naar uit.”

Tot slot werd Ianis Hagi nog gevraagd naar de druk die de naam Hagi met zich meebrengt, verwijzend naar zijn vader Gheorghe Hagi, die algemeen beschouwd wordt als de beste Roemeense voetballer aller tijden. “Ik ben die druk gewoon”, aldus Ianis. “Ik ben zo geboren en zo opgegroeid. Ik word er iedere dag op gewezen, maar dat stoort me ook helemaal niet.”

Sportief directeur Dimitri de Condé: “Ianis moet voor extra creativiteit zorgen”

Sportief directeur Dimitri de Condé toonde zich donderdag erg in zijn nopjes Ianis Hagi te kunnen voorstellen aan de verzamelde pers. De Roemeen was gegeerd door diverse topclubs in Europa, maar koos voor de Belgische landskampioen. “We zijn heel blij Ianis te hebben kunnen toevoegen aan onze kern”, liet De Condé noteren. “Na het vertrek van Alejandro Pozuelo en Ruslan Malinovskyi moet hij ons elftal extra creativiteit geven. Deze speler hadden we nodig.”

Dimitri de Condé is in zijn nopjes met de komst van Foto: JEFFREY GAENS

“De komst van Ianis naar Genk valt mee te verklaren door onze kwalificatie voor de Champions League, maar dat wil niet zeggen dat we niet fier zijn”, stak De Condé van wal. “Het klopt dat hij nog maar twintig jaar is, maar hij weet wat het is om met druk om te gaan. Hij draagt de naam Hagi, en die betekent heel wat in het voetbal. Gheorghe Hagi was een icoon, een ongelooflijke speler. De onderhandelingen met hem waren heel aangenaam en gingen enkel over de manier van voetballen.”

Trainer Felice Mazzu: “Nog niet zeker of ik Hagi zaterdag laat spelen tijdens Supercup”

Coach Felice Mazzu was blij dat zijn kern stilaan vorm begon te krijgen. “We werken hard om automatismen te kweken”, liet de Henegouwer weten. “We hebben een heel goede week achter de rug. Ik ben heel tevreden over wat de spelers al hebben laten zien. Ianis kan deze groep nog veel kwaliteiten bijbrengen. Behalve zijn creativiteit voorzie ik voor hem ook een belangrijke rol bij stilstaande fases. Dat is zijn vakgebied, dat heeft hij op het voorbije EK laten zien. Ik hoop dat hem een mooie toekomst te wachten staat in Genk.”

Felice Mazzu is trots op de komst van Hagi, maar weet nog niet of hij zijn middenvelder zaterdag al voor de leeuwen gooit. Foto: JEFFREY GAENS

Of de Genkse supporters Hagi zaterdag in de Supercup tegen bekerwinnaar Mechelen al te zien krijgen, is niet zeker. “Het kan zijn dat ik iemand anders laat spelen”, aldus Mazzu. “Ik heb een grote kern, dat is een enorm voordeel. Ianis is misschien een beetje vermoeid door zijn korte zomerstop, maar het valt allemaal wel mee.”