Nieuw seizoen ‘La casa de papel’: opportunisme om vingers en duimen bij af te likken

Morgen staat het derde seizoen van ‘La casa de papel’ op Netflix. Eindelijk, zullen de fans roepen. Maar had het er wel moeten komen? Dat nieuwe seizoen getuigt in alle opzichten van stuitend opportunisme, al zal dat uw kijkplezier niet vergallen. Daarover gesproken: dit stuk bevat spoilers over de vorige seizoenen die uw kijkplezier wél kunnen vergallen, als u die nog moet zien.