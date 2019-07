Australische jongen vindt 50 jaar oude brief in fles

De 13-jarige Paul Gilmore migreerde in 1969 van Groot-Brittannië naar Australië, en gooide toen een boodschap in een fles in de oceaan. Vijftig jaar later vindt een negenjarige jongen de fles op het strand, en werd ook de schrijver gevonden.

De vader van Jyah Elliott viste aan het strand van Talia Beach, op het schiereiland Eyre in South Australia, en de jongen ging op pad in de duinen. Daar vond hij een glazen fles met een brief in.

Omdat de brief zo goed mogelijk te bewaren, besloten vader en zoon het glas te breken, zeggen ze aan ABC News. De boodschap was geschreven op briefpapier van TSS Fairstar, een schip van Sitmar Line, dat in de jaren ‘60 veel migranten vervoerde van Groot-Brittannië naar Australië.

‘Mijn naam is Paul Gilmore, ik ben dertien jaar oud’, begint de brief. ‘Ik kom van Engeland en reis naar Melbourne, Australië op de Tv Fairstar Sitmar Line’, schrijft Gilmore. ‘We zijn 1.000 mijl ten oosten van Fremantle, Western Australia. Antwoord alsjeblief, Paul Gilmore, 24 Sunshine Avenue, Mitcham, Melbourne, Australië’.’

Vader en zoon gingen op zoek naar de schrijver van de brief. De familie stuurde een antwoord van Jyah naar het adres dat vermeld werd in het bericht van Paul.

ABC News ging op zoek naar Paul Gilmore, en vond zijn zus Annie Crossland. Zelf kan hij nog niet reageren, want hij is op reis op zee. ‘Hij gaat zo blij zijn’, zegt Crossland. Ze was samen met hem op de boot, en herinnert zich dat hij brieven schreef en die in flessen stopte. ‘Hij maakte er zo’n zes’, zegt ze. ‘Het is fijn dat er één boven water is gekomen.’ De familie verzekert ABC News dat Paul zal antwoorden zodra hij terug is van zijn reis.

De familie Gilmore bleef in Australië tot 1973, en verhuisde dan terug naar Groot-Brittannië. ‘Ik denk dat mijn vader te veel winters buiten had moeten werken, en geloofde dat Australië meer opportuniteiten zou bieden voor een beter leven’, zegt Crossland, die nu in het noorden van Engeland woont.