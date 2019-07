Kersvers Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) verliest in de Vlaamse regering al zijn bevoegdheden, behalve Brusselse Aangelegenheden. Dat is het gevolg van zijn demarche in Brussel - tegen de wens van partijvoorzitster Gwendolyn Rutten in. Wie niet horen wil, moet voelen.

Dat zijn ‘soloslim’ in Brussel hem nog zuur zou opbreken, liet de partijtop gisterenavond al verstaan. Voorzitster Gwendolyn Rutten (Open VLD) was not amused met de beslissing van haar Brusselse ...