Pro League geeft officiële bevestiging: competitie start op 26 juli, ondanks derdenverzet bij burgerlijke rechtbank

De Pro League heeft donderdag officieel bevestigd dat de Jupiler Pro League op 26 juli van start kan gaan. Het derdenverzet dat de Pro League instelde zal door de burgerlijke rechtbank behandeld worden op 2 oktober, maar deze “zal zich enkel buigen over de ontvankelijkheid en de grond van de zaak van het eenzijdige verzoekschrift van Beerschot, niet over het verloop van de competitie”, aldus de Pro League.

“De Pro League stelde op maandag 15 juli een derdenverzet in ten gevolge van de beschikking van het kortgeding uitgesproken vrijdag 12 juli naar aanleiding van het eenzijdig verzoekschrift ingediend door Beerschot VA”, legde de Pro League uit in een persbericht. “Eenzelfde procedure werd door de KBVB ingesteld. Dit dossier werd vandaag ingeleid voor de burgerlijke rechtbank in Brussel.”

“In de schriftelijke conclusies neergelegd door zijn raadsleden verklaart Beerschot officieel dat de maatregel van schorsing niet langer van kracht is ( « De beslissing op eenzijdig verzoekschrift is gekoppeld aan de tussenkomst van een eindbeslissing van het BAS. Die einduitspraak is er sinds 17.07.2019. Dat betekent dat de voorlopige maatregel die bevolen werd bij beschikking van 12.07.2019 van rechtswege beëindigd is sinds 17.07.2019.”).”

“Het verzet aangetekend door de Pro League zal door de Rechtbank bestudeerd worden op de volgende zitting van 2 oktober maar deze debatten zullen zich enkel buigen over de ontvankelijkheid en de grond van de zaak van het eenzijdige verzoekschrift van Beerschot, niet over het verloop van de competitie”, besloot de Pro League.

Programma van openingsweekend:

Vrijdag 26 juli:

20u30: KRC Genk - KV Kortrijk

Zaterdag 27 juli:

18u00: Cercle Brugge - Standard

20u00: STVV - Excel Moeskroen

20u00: Zulte Waregem - KV Mechelen

20u30: Waasland-Beveren - Club Brugge

Zondag 28 juli:

14u30: Anderlecht - KV Oostende

18u00: Charleroi - KAA Gent

20u00: KAS Eupen - Antwerp