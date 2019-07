Sven Gatz blijft in Vlaamse regering enkel bevoegd voor Brussel

Open VLD heeft beslist dat Lydia Peeters Sven Gatz opvolgt als viceminister-president in de Vlaamse regering. Ze neemt ook zijn bevoegdheden Cultuur, Media en Jeugd over. Gatz houdt enkel de bevoegdheid Brussel over. Dat wordt bevestigd aan De Standaard.

‘Het is duidelijk dat er spanning is binnen Open VLD’, gaf Gatz donderdagochtend eerlijk toe op Radio 1 na zijn clash met Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Zij was niet tevreden met het Brusselse regeerakkoord en probeerde tot op het laatste moment om zusterpartij MR mee aan boord te krijgen. De Open VLD-top verwijt Vanhengel en Gatz dat ze niet genoeg geprobeerd hebben om MR te betrekken, en vindt het akkoord ook te links. ‘We moesten verder blijven onderhandelen wilden we zelf niet worden buiten gekeken’, verdedigde Gatz zich op Radio 1.

'Op een bepaald moment moet je kiezen tussen het groter belang van de partij en wat er nodig is voor je stad. Het is altijd beter overeen te komen dan dat er spanningen zijn, maar op een gegeven moment moet je kiezen, niet voor een postje, maar voor een positief verhaal voor je stad', zei Gatz.

Het resultaat is dat de partijtop weigert Gatz voor te dragen als nieuwe Brusselse minister, ook al wordt hij dat met steun van zijn Brusselse afdeling toch. Hij is ook nog minister in de Vlaamse regering, maar zijn bevoegdheden gaan naar Lydia Peeters. Behalve Brussel, want in elke Vlaamse regering moet verplicht een Brusselaar zitten. Zo kan Gatz niet helemaal van het toneel verdwijnen.

Gatz zag de bui vanmorgen al hangen, toen hij duidelijk maakte dat hij er geen probleem mee had om een stap opzij te zetten als Vlaamse minister. Hij wordt Brussels minister voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Promotie van Meertaligheid.