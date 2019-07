75 miljoen euro en riant loon? Matthijs de Ligt koos naar eigen zeggen voor Juventus omdat hij “verliefd” is

Matthijs de Ligt heeft mede vanwege zijn voorliefde voor de Italiaanse manier van verdedigen voor Juventus gekozen. De 19-jarige Nederlandse verdediger stond in de belangstelling van tal van Europese topclubs, zijn keuze viel uiteindelijk op de ploeg die al jarenlang domineert in de Serie A.

“Ik ben van jongs af aan al gefascineerd door de Italiaanse verdedigingsmanier. Veel van mijn voorbeelden zijn Italianen, zoals Maldini, Baresi, Nesta, Cannavaro en Scirea”, zei De Ligt in een afscheidsinterview op de website van Ajax. “Ik ben verliefd geraakt op het Italiaanse verdedigen.”

De Nederlander verhuist voor 75 miljoen euro van Amsterdam naar Turijn. “Ik heb hier tien geweldige jaren gehad, maar uiteindelijk komt er altijd een afscheid”, aldus De Ligt. “Ik wilde pas weg bij Ajax als ik een titel of de beker had gewonnen, het liefste de titel natuurlijk. Ik ben heel blij dat dit gelukt is. Ik heb Ajax zo toch iets kunnen teruggeven voor al die jaren, waarin ik als mens en speler gevormd ben. Ik ga alles hier heel erg missen, elke training bij Ajax was een feest. Ik denk dat het nergens meer zo zal zijn. Maar op een gegeven moment moet je uit je comfortzone stappen om nog grotere stappen te zetten. Ik denk dat dit het juiste moment is.”

