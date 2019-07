Invasie van vliegende mieren vroeger dan gewoonlijk: ‘Laat ze met rust als ze niet op uw terras zitten’

Ze zijn dezer dagen met duizenden, de vliegende mieren. Heel wat streken in Vlaanderen worden geplaagd door de kleine insecten. Vervelend, maar niet uitzonderlijk. Want het fenomeen doet zich elk jaar voor. Al zijn ze er dit jaar wel wat vroeger mee.

U heeft ze meer dan waarschijnlijk wel al ergens opgemerkt. Want de wegmier, de meest algemene mierensoort in Vlaanderen, is in zowat elke straat terug te vinden. Vandaar zijn bijnaam: stoeptegelmier. De reden waarom er op dit moment zoveel zijn is omdat er massaal nieuwe koninginnen en mannetjes geboren worden. Een nest kan tientallen nieuwe koninginnen en honderden mannetjes bevatten. Allebei zijn ze gevleugeld.

Bruidsvluchten

Het feit dat ze woensdag zo massaal opgemerkt werden is niet toevallig. ‘Op een zwoele, windstille dag - vaak is dat rond de nationale feestdag - gebeurt het dan plots’, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. ‘Dan scheuren de nesten open en laten alle mannetjes en de nieuwe, nog maagdelijke koninginnen laten zich meevoeren met de warme luchtstromingen. Ook omliggende nestkolonies geven op dat moment hun mannetjes en koninginnen vrij. Daardoor treffen miljoenen mieren elkaar hoog in de lucht. Maar alleen de hoogst vliegende mannetjes krijgen ook de kans om te paren.’

De timing voor die zogenaamde ‘bruidsvluchten’ is cruciaal. Want doordat verschillende nesten tegelijkertijd uitvliegen is de kans groter dat koninginnen kunnen paren met mannetjes uit een ander nest. Na de ‘daad’ zullen de mannetjes snel terug naar beneden komen en zelfs sterven. De vrouwtjes volgen iets later. Zij bijten hun vleugels af en gaan op zoek naar nieuwe nestplaatsen. De mieren mikken voor hun bruidsvluchten op drukkend en heet weer. Net omdat er dan vaak nadien een onweer volgt. Dat zorgt er dan weer voor dat de bodem vochtiger en toegankelijker wordt zodat ze hun nestgangen makkelijker kunnen graven.

Tot september

De massale bruidsvluchten van de vliegende mieren kunnen wel nog even doorgaan. Die zijn namelijk nog te verwachten tot begin september. Maar gevaarlijk voor de mens is dat zeker niet. Natuurpunt raadt dan ook aan om de mieren hun gang te laten gaan. ‘Als er een nest op uw terras zit, kunt u het uiteraard verwijderen’, klinkt het. ‘Maar als die verder in de tuin zitten, zouden we aanraden om ze met rust te laten. Zij ruimen namelijk ook heel wat zaken op die anders mogelijk schadelijk kunnen zijn. Bovendien zijn de vrouwtjes in die periode zeer eiwitrijk en een belangrijke voedselbron voor vogels.’