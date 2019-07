Iran heeft buitenlandse tanker tegengehouden en bemanning opgepakt

Iran heeft in de Perzische Golf een buitenlandse tanker tegengehouden en in beslag genomen omdat die olie zou smokkelen. De bemanning is opgepakt, zo meldt de Iraanse Revolutionaire Garde donderdag.

De tanker werd zondag 14 juli in de Straat van Hormoes tegenhouden. Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde was er een miljoen liter olie aan boord en werd die illegaal gesmokkeld. Alle twaalf bemanningsleden werden opgepakt. Teheran gaf geen details over de herkomst van het schip, zijn naam of onder welke vlag het vaart.

Het schip zou een noodoproep hebben uitgezonden omwille van technische problemen, waarna het werd weggesleept door de Iraanse marine. Toen de gesmokkelde olie aan boord werd ontdekt, werd het schip in beslag genomen, aldus de Revolutionaire Garde in een boodschap die werd uitgezonden op de staatszender.

Er zijn vermoeders dat het om de olietanker Riah zou gaan, die onder Panamese vlag vaart. Dat schip heeft al enkele dagen geen signaal meer uitgestuurd, de laatste gekende locatie werd zondag opgetekend in de Straat van Hormoes, die de Indische Oceaan met de Perzische Golf verbindt.

Spanningen

De spanningen in het Golf­gebied zijn sterk toegenomen nadat de Verenigde Staten eenzijdig het nucleaire verdrag met Iran hadden opgezegd. De VS beschuldigen Iran ervan verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanvallen tegen commerciële schepen, maar Iran ontkent dat.

Bovendien werd onlangs een Amerikaanse drone door Iran uit de lucht geschoten boven de Straat van Hormoes. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een gewapende vergeldingsactie tegen Iraanse doelen op het laatste moment heeft afgeblazen, omdat het aantal slachtoffers te hoog zou zijn.