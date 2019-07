‘Alles komt altijd goed, mensen komen elkaar altijd opnieuw tegen’, reageerde kersvers Brussels minister Sven Gatz vanmorgen gedecideerd op de clash met zijn voorzitster. De liberaal heeft dan ook al een opmerkelijk politiek parcours achter de rug.

Het was opmerkelijk, en vooral ongebruikelijk in de politiek, hoe open en berustend Open VLD-minister Sven Gatz vanmorgen op Radio 1 communiceerde. ‘Het is duidelijk dat er spanning is binnen Open VLD ...