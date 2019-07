Brussel voert als eerste gewest statiegeld in voor blikjes en plastic flessen

De nieuwe Brusselse regering verklaart in het regeerakkoord om het statiegeldsysteem op blikjes en plastic flessen in te voeren. Die beslissing werd genomen in de strijd tegen zwerfvuil, omdat veertig procent van het zwerfafval bestaat uit plastic flessen en blikjes.

De regering nam de beslissing om een systeem van statiegeld in te voeren voor blikjes en plastic flessen in het kader van een ‘proper gewest’. ‘Een proper gewest is van essentieel belang voor de levenskwaliteit van de Brusselaars’, staat te lezen in het akkoord. ‘Het is ook het eerste beeld dat de vele bezoekers van Brussel krijgen.’ Het is nog niet duidelijk hoe de specifieke uitwerking van het systeem in elkaar zal zitten.

Het statiegeld is volgens milieuorganisatie Recycling Netwerk een mooie doorbraak in de strijd tegen zwerfafval. Volgens Recycling Netwerk zal het systeem zorgen voor een reductie van zwerfvuil met 70 tot 90 procent. ‘Nu is het aan de drankenproducenten en supermarkten om de uitgestoken hand aan te nemen’, reageert de organisatie.

Vlaanderen

De Vlaamse regering besliste in juli 2018 om geen statiegeld in te voeren. ‘Wij willen niet dat alle Vlamingen moeten opdraaien voor zij die zich niet aan de regels houden’, zei minister van Omgeving Joke Schauvliege vorig jaar. ‘De sector moet een forse financiële bijdrage leveren voor het handhaven en sensibiliseren.’

Pas vanaf 2023, moest duidelijk worden dat de doelstellingen van 90 procent recyclage niet gehaald worden, zal aan de verpakkingssector gevraagd worden om een statiegeldsysteem of beloningssysteem in te voeren.

Bedrijfsleven

In Frankrijk werd eerder deze maand beslist om statiegeld in te voeren. Drankgiganten Coca-Cola, Pepsi, Nestlé en Danone en supermarkten Carrefour, Aldi en Lidl waren akkoord met statiegeld in een open brief in Le Journal du Dimanche.

‘Om tot een circulaire economie te komen is het nodig dat de bedrijven meewerken aan de transitie in overleg met de overheid en de milieubeweging’, vindt Recycling Netwerk.

Lees het volledige regeerakkoord van de nieuwe Brusselse regering hier. De informatie over het statiegeld staat op pagina 105.