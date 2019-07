KLM onder vuur omdat moeder die borstvoeding geeft, gevraagd werd zich te bedekken

Een Amerikaanse moeder die haar eenjarige kind borstvoeding gaf tijdens een KLM-vlucht van San Francisco naar Amsterdam, werd door een stewardess gevraagd om zich te bedekken uit respect voor de andere passagiers. De vrouw weigerde, maar voelde zich onrespectvol behandeld. Toen ze achteraf haar beklag deed bij KLM werd haar verteld dat de tussenkomst van het cabinepersoneel in lijn was met het beleid van de luchtvaartmaatschappij.

‘In plaats van op te komen voor borstvoedende moeders, die al onder stress staan door het vliegen met jonge kinderen, houdt KLM liever vast aan verouderde waarden die het vrouwenlichaam schandaliseren’, schreef de vrouw enkele dagen geleden op Facebook, waarna een kleine storm is ontstaan op sociale media. Maar ook dan bleef de luchtvaartmaatschappij vasthouden aan zijn beleid.

‘We willen dat alle passagiers van gelijk welke achtergrond zich comfortabel kunnen voelen bij ons aan boord, en daarom behouden we ons het recht om een moeder te verzoeken om zich te bedekken bij het geven van borstvoeding, mocht een passagier zich hierdoor ongemakkelijk voelen’, herhaalde KLM op Twitter.

Vrouwenrechtenactivisten reageerden kwaad op deze uitspraak. ‘Borstvoeding geven is een natuurlijk proces en vrouwen zouden vrij moet zijn om dat te doen waar en wanneer ze willen, in plaats van gedwongen te worden zich te verbergen alsof het iets ongepast is’, zegt Niki Kandirikirira van de Britse organisatie Equality Now aan Reuters.

Breastfeeding is permitted at KLM flights. However, to ensure that all our passengers of all backgrounds feel comfortable on board, we may request a mother to cover herself while breastfeeding, should other passengers be offended by this.