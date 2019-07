RB Leipzig lokt veelzijdige Christopher Nkunku van Ligue 1 naar Bundesliga

RB Leipzig heeft donderdag de transfer van Christopher Nkunku afgerond. De 21-jarige Franse middenvelder komt over van Paris Saint-Germain en ondertekende in het oosten van Duitsland een overeenkomst tot medio 2024. Met zijn overgang zou een bedrag van zo’n dertien miljoen euro gemoeid zijn.

Nkunku is een jeugdproduct van de Parijzenaars en speelde sinds zijn debuut in december 2015 78 officiële duels voor PSG. Hij kon zich echter nooit opwerken tot een vaste basiskracht in het elftal van Rode Duivel van Thomas Meunier en dus rook RB Leipzig zijn kans.

De Franse jeugdinternational, met Congolese roots, is de tweede zomertransfer voor Leipzig na de Oostenrijkse aanvallende middenvelder Hannes Wolf (RB Salzburg). Nkunku is een veelzijdige voetballer die door trainer Thomas Tuchel op zeven verschillende posities werd ingezet. De Fransman komt het beste centraal op het middenveld tot zijn recht, maar speelde ook een groot aantal wedstrijden als rechtermiddenvelder.

Leipzig beëindigde de Bundesliga vorig seizoen als derde en is zo rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.