Leraar die verdacht werd van aanranding van zeven minderjarige meisjes vrijgesproken

De leerkracht die verdacht werd van de aanranding van zeven 8- en 9-jarige meisjes op een basisschool in Heverlee, is donderdag vrijgesproken. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling spreekt wel van ‘ongepast pedagogisch gedrag’, maar op strafrechterlijk vlak gaat de man over de hele lijn vrijuit.

De leerkracht werd vervolgd voor aanranding van de eerbaarheid van vijf 9-jarige meisjes in het derde en vierde leerjaar van een vrije basisschool in Heverlee, nabij Leuven, in 2017. Op het einde van dat jaar werd de man ontslagen nadat bij de directie verschillende klachten waren binnengekomen over onaangepaste aanrakingen en spelletjes in de klas. Op het proces stelde de procureur dat S.K. de meisjes masseerde aan nek en schouders en hen aanraakte aan knieën en benen, wat een schending van hun fysieke en seksuele integriteit zou betekenen.

Maar de rechter oordeelde donderdagochtend dat de feiten niet bewezen waren, en dat er op basis van het dossier niet geoordeeld kon worden dat er sprake was van aanranding. De man werd vervolgens over de hele lijn vrijgesproken.

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, dat ook betrokken was bij het dossier, spreekt wel over ‘ongepast pedagogisch gedrag’ omdat de man ‘te dicht in de levenssfeer van de kinderen kwam’.

Maar intussen is gebleken dat S.K. al op een andere school opnieuw begonnen was met lesgeven. De Vrije Basisschool in Sterrebeek en het Sint-Lambertuscollege in Nossegem herkenden hem na de berichtgeving over het proces en hebben hem onmiddellijk op non-actief gezet.

Twee basisscholen in Zaventem hebben hun leerkracht met hoogdringendheid geschorst nadat bekendraakte dat S.K. (36) 40 maanden cel riskeert voor de aanranding van vijf 9-jarige meisjes in een andere Leuvense basisschool.