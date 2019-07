Rechtszaak tegen Kevin Spacey geseponeerd

Het Openbaar Ministerie van Nantucket, in de Amerikaanse staat Massachusetts, heeft een zaak tegen acteur Kevin Spacey geseponeerd omdat het vermeende slachtoffer weigert mee te werken.

Spacey zou in juli 2016 een achttienjarige man, die als ­bediende werkte in een restaurant in Nantucket, dronken hebben ­gevoerd en ­hebben betast. Het was een van de tientallen getuigenissen die naar boven kwamen nadat acteur Anthony Rapp de tweevoudige Oscarwinnaar had beschuldigd van aanranding.

Spacey pleitte onschuldig in de zaak toen hij in januari voor het eerst voor de rechter moest verschijnen. Zijn advocaten beschuldigden het vermeende slachtoffer er onder meer van tekstberichten te hebben verwijderd die in het voordeel van Spacey zouden pleiten.

Toen de jongeman werd opgedragen om de telefoon te overhandigen aan onderzoekers, zei hij dat die was verdwenen. Toen hij vervolgens werd ondervraagd over de berichten, besliste hij om gebruik te maken van zijn zwijgrecht wat ertoe heeft geleid dat de zaak werd geseponeerd. Zijn advocaat zegt woensdag in een mededeling dat de man ‘enorm veel moed heeft getoond onder moeilijke omstandigheden’.

Verjaard

Hoewel Spacey door verscheidene andere mannen en jongens werd beschuldigd van seksueel misbruik en ongepast gedrag - waardoor Netflix de samenwerking met de House of cards-acteur heeft opgezegd - was dit de enige zaak die tot een rechtszaak kon leiden in de Verenigde Staten. Andere aanklachten werden afgewezen omdat de feiten verjaard waren.

De acteur werd in mei nog ondervraagd door detectives van Scotland Yard omtrent zes beschuldigingen van feiten die zich zouden hebben voorgedaan op Britse bodem tussen 1996 en 2013. Spacey was tussen 2004 en 2015 directeur van het Londense Old Vic Theatre. Hij werkte mee aan de ondervraging en werd niet vervolgd.