AS Roma haalt Gianluca Mancini met huurconstructie weg bij Atalanta

AS Roma heeft zich woensdagavond versterkt met verdediger Gianluca Mancini. De 23-jarige Italiaan komt over van Atalanta Bergamo. In eerste instantie wordt hij voor één seizoen geleend, voor een bedrag van twee miljoen euro. In totaal kan de uiteindelijke transfersom oplopen tot 23 miljoen euro inclusief bonussen.

Op het einde van komend seizoen zijn de Romeinen verplicht Mancini definitief in te lijven voor een som van dertien miljoen euro, met mogelijk acht miljoen euro aan bonussen. Hij zal dan tot medio 2024 verbonden zijn aan de Gialorossi.

Mancini, een jeugdproduct van Fiorentina, maakte bij Serie B-club Perugia zijn debuut in het professioneel voetbal. Atalanta haalde hem in januari 2017 naar Bergamo en daar ontwikkelde de centrale verdediger zich tot een international. Mancini speelde 48 officiële duels voor de Bergamasken, waarin hij zeven keer scoorde. Het voorbije seizoen werd het team van Rode Duivel Timothy Castagne knap derde in de Serie A. Het mag zo in september voor de eerste keer deelnemen aan de groepsfase van de Champions League.

Roma werd het voorbije seizoen teleurstellend zesde en start in de groepsfase van de Europa League. De tweevoudig Italiaans international is voor de Romeinen de vierde inkomende transfer. Eerder kwamen ook doelman Pau Lopez (Real Betis), verdediger Leonardo Spinazzola (Juventus) en middenvelder Amadou Diawara (Napoli) de club al versterken.