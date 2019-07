Soudal-Lotto krijgt inbrekers over de vloer in de Tour de France

De renners van Soudal-Lotto hebben woensdagavond in hun hotel in Blagnac, in de buurt van Toulouse, inbrekers over de vloer gehad. Het incident vond ‘s avonds omstreeks 21u00 plaats, enkele uren na de aankomst van de elfde etappe van de Tour in Toulouse. Een Franse krant bracht het nieuws naar buiten, de Tourorganisatie bevestigde de feiten intussen.