De Wever zet deur op een kier voor btw-verlaging op elektriciteit

N-VA toont zich bereid om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen voor een btw-verlaging op elektriciteit, zo meldt Het Laatste Nieuws en wordt ook aan onze redactie door verschillende partijen bevestigd. Het voorstel is weliswaar nog bijzonder voorwaardelijk.

In de Vlaamse formateursnota die N-VA-voorzitter Bart De Wever twee weken geleden opstelde, staat onder meer te lezen dat hij bereid is om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen om federaal een btw-verlaging op elektriciteit door te voeren. Dat is een opvallende bocht, want N-VA had de afgelopen jaren geen goed woord over voor zo’n btw-verlaging.

De toegeving van N-VA kan in de eerste plaats gezien worden als pasmunt om SP.A te verleiden in een Bourgondische coalitie te stappen met N-VA en Open VLD, zoals in het Antwerpse stadsbestuur. ‘We zeiden voor de verkiezingen al dat het een breekpunt is voor ons om de loodzware energiefactuur te verlagen’, zegt SP.A-Kamerlid Joris Vandenbroucke. ‘Maar het is niet omdat het in zo’n nota staat dat we zomaar zullen springen. Het is wel positief dat bepaalde partijen nu van inzicht veranderen.’

Ook Vlaams Belang tevreden

Maar ook Vlaams Belang toont zich weliswaar tevreden. ‘Dit is evengoed een knieval voor Vlaams Belang als voor SP.A’, zegt voorzitter Tom Van Grieken. ‘Ook wij benadrukten bij De Wever dat de energieprijzen naar beneden moeten.’

Hoe dan ook is het maar één voorstel uit de formateursnota en benadrukt een N-VA-parlementslid dat het om een ‘heel voorwaardelijke’ passage gaat. Het zinnetje is ook vooral symbolisch belangrijk aangezien het over federale materie gaat en de Vlaamse regering weinig te zeggen heeft over een mogelijke btw-verlaging.

Bij N-VA houden ze intussen de lippen stijf op elkaar. ‘We houden ons discreet over alle formatiegesprekken.’