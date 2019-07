Voor de danspassen in haar nieuwste videoclip schakelde Beyoncé de hulp in van de choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui in, voor de vijfde keer al.

Met de lancering van de live-action­remake van The lion king, waarin ze de rol van de volwassen Nala op zich neemt, heeft Beyoncé Knowles ook de videoclip van ‘Spirit’ op de wereld losgelaten. Daarin zijn zowel beelden te zien uit de film (de song staat op de soundtrack) als indrukwekkende danspassen van Beyoncé.

Voor de choreografie schakelde ze de Vlaamse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui in. 'Trots dat ik dit gemaakt heb met Beyoncé en Jaquel Knight en haar prachtig team van dansers', schreef de choreograaf op zijn Facebook-pagina.

Het is al de vijfde keer dat hij met haar samenwerkt. Cherkaoui tekende ook al voor de choreografie van 'Apeshit', die vooral over de tongen ging door het indrukwekkende decor: de videoclip werd opgenomen in het Louvre in Parijs en onder andere de Mona Lisa duikt op in de achtergrond. Eerder verzorgde hij ook al de choreografie van het optreden vanQueen B op de Grammy-awards van 2017.

Een verrassende gast in de clip is Blue Ivy, het zevenjarige dochtertje van Beyoncé en Jay-Z, getooid in dezelfde paarse jurk als haar moeder.