Bewolkte donderdag met kans op donderslag

Het is donderdag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met wat lichte regen of plaatselijke buien, vooral in de namiddag. Ook een donderslag is niet uitgesloten. Het kwik stijgt tot 21 graden aan zee en in de Hoge Venen, en tot 26 graden in de Kempen.

In de loop van de nacht is er nog kans op lichte regen of enkele buien in het oosten van het land, maar elders wordt het droog met opklaringen. De minima liggen tussen 13 en 17 graden.

Vrijdag is het droog met opklaringen en hoge wolkenvelden, met maxima van 21 graden aan zee tot 26 graden in het centrum. Zaterdag trekt dan weer een regenzone van west naar oost over het land. Na de middag is er ook kans op onweer, maar in de loop van de avond wordt het weer droog vanaf het westen en verschijnen er opklaringen. In het oosten is het nog vrij warm met maxima tot 27 graden, in het westen wordt het frisser met waarden tot 23 graden.

Zondag is het weer gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met kans op een schaarse bui. In de late namiddag worden de opklaringen breder. De maxima liggen in het centrum van het land rond de 24 graden.

Vanaf maandag leidt een hogedrukgebied tot de opstuw van steeds warmere lucht naar onze streken. Het wordt zonnig met maxima van 27 tot 29 graden in het centrum. Dinsdag wordt een zonnige en warme zomerdag met maxima rond 33 graden in het centrum. Woensdag zou het zonnig en zeer warm blijven met maxima in de buurt van 33 graden.