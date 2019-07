Motie die oproept tot afzetting Trump verworpen in Amerikaans Congres

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten heeft woensdag een motie verworpen, die opriep tot een procedure om de Amerikaanse president Donald Trump af te zetten. Aanleiding waren enkele racistische tweets van de president.

In die tweets impliceerde Trump dat vier progressieve Democratische Congresvrouwen met een andere huidskleur, onder wie Alexandria Ocasio-Cortez ‘terug [...] naar de plaatsen waar ze vandaan komen’ moeten. De Democraat Al Green, die de motie indiende, vindt dat de president moet weten 'dat er grenzen zijn'.

De motie, die onder meer stelt dat Trump door deze stellingen ongeschikt is als president en onenigheid heeft gezaaid onder de bevolking, werd met grote meerderheid verworpen (332 stemmen tegenover 95). Bij de Democraten heerst veel verdeeldheid over de vraag of de procedure voor impeachment opgestart moet worden: 95 van hen stemden voor, 137 stemden tegen.

Het is vooral de linkerzijde van de partij die pleit voor impeachment. De Democratische voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, en andere prominenten verzetten zich tegen die procedure, die zeer onpopulair is bij de bevolking. De motie zou ook niet door de Republikeinen gecontroleerde Senaat geraken.

Bovendien zou dat in de kaarten van Trump kunnen spelen bij de verkiezingen van 2020.

Het is de eerste keer dat het Huis is samengekomen om zich te buigen over een eventuele afzetting van de Republikeinse miljardair sinds zijn verkiezing in 2016, hoewel de afzettingsprocedure ook al ter sprake kwam naar aanleiding van het Mueller-rapport.

Trump haalt opnieuw uit

Het Witte Huis bestempelde de stemming achteraf als ‘een zoveelste wetteloze poging om de president te bestoken’. Voor hij zou spreken op een campagnerally in Greenville, North Carolina noemde Trump de afzettingsprocedure ‘de meest ridicule zaak waarbij hij ooit betrokken was’.

Hij haalde ook opnieuw uit naar de vier vrouwen. Volgens Trump voeden zij de opkomst van een gevaarlijk extreem-links. 'Daarom zei ik dat als ze het hier niet leuk vinden, we hen moeten laten gaan. Ze houden niet van ons land', aldus de president.

Hij viel in het bijzonder Ilhan Omar aan, die als kind samen met haar familie vanuit Somalië naar de VS was gevlucht. De president beschuldigde de 37-jarige moslima ervan verschillende antisemitische uitspraken te hebben gedaan. Het publiek scandeerde vervolgens: 'Stuur ze terug!'.

'Dit gruwelijke gescandeer maakt Amerika niet groots. Het herinnert ons aan een donkere tijd in de geschiedenis van onze natie', schreef het American Jewish Committee (AJC) achteraf op Twitter. De Democratische senator en presidentskandidaat Kamala Harris noemde het incident 'verachtelijk, laf, xenofoob, racistisch'. 'Het onteert het ambt van president. Het is tijd om Trump af te zetten en het land te verenigen', aldus Harris.

Omar zelf reageerde krachtig: 'Ik ben waar ik thuishoor: in het huis van het volk en je zal het gewoon moeten aanvaarden'.