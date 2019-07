Brussels regeerakkoord door alle partijen goedgekeurd

De zes partijen die het Brusselse regeerakkoord onderhandelden hebben de tekst op hun partijcongressen goedgekeurd.

Bij Open VLD duurde de discussie over het regeerakkoord het langst. Pas rond 22u15 kwam vanuit de partij bevestiging dat het akkoord groen licht kreeg van de Brusselse afdeling, die bijeenzat op het partijhoofdkwartier. Dat Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten er niet in slaagde de MR mee aan boord de hijsen in Brussel, laat bij haar een zure nasmaak. Rutten was vanavond dan ook niet op het congres. Volgens het persagentschap Belga stemde een vijfde van de aanwezigen tegen het akkoord.

Dat staat in schril contrast tot het enthousiasme bij de andere partijen. PS, Defi en one.brussels-SP.A keurden het regeerakkoord unaniem goed, bij Groen en Ecolo gebeurde dat met vier onthoudingen.

De eerste namen van ministers zijn ook al bekend. Bij Groen is het weinig verrassend dat formateur Elke Van den Brandt een plek in de regering krijgt. Défi schuift Bernard Clerfayt naar voren als minister. Bij Open VLD neemt Sven Gatz naar alle waarschijnlijkheid de fakkel over van Guy Vanhengel.