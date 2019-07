Doelman Ortwin De Wolf (22) ruilt Lokeren voor Eupen

Ortwin De Wolf verlaat Lokeren voor AS Eupen. Dat meldt de Oost-Vlaamse club, die vorig seizoen uit de Jupiler Pro League zakte, woensdag.

De 22-jarige De Wolf was het voorbije seizoen een van de lichtpuntjes bij Lokeren, dat kansloos degradeerde. De doelman, met de jonge Belgen actief op het EK voor beloften in Italië, verdween in het voorjaar wel weer naar de bank, omdat de meer ervaren Davino Verhulst de voorkeur kreeg.

De Wolf moet bij Eupen de opvolger worden van Hendrik Van Crombrugge. De Brabander keepte de voorbije jaren sterk en verstopte zijn ambitie niet om deze zomer andere oorden op te zoeken. Eupen versterkte zich eerder woensdag ook al met doelman Romain Matthys, die overkwam van FC Luik.