Disney-erfgename ‘razend’ na anoniem bezoek aan Disneyland

Abigail Disney heeft zelf niets meer met Disney te maken, op wat aandelen na. Toch laat ze van zich horen als het gaat over de arbeidsomstandigheden in het park. ‘De ceo moet snappen dat hij ook een werknemer is, zoals de arbeiders die kauwgum van de stoep schrapen’, zegt ze in een interview.

De erfgename bracht een bezoek aan Disneyland Park in Anaheim, VS, nadat een werknemer haar een bericht stuurde via Facebook. Volgens haar is ‘de gelukkigste plek op aarde’ niets meer dan een façade, en kunnen de werknemers de eindjes met moeite aan elkaar knopen met het loon dat ze verdienen. ‘Elke persoon die ik sprak zei me dat ze moeite hadden de glimlach op hun gezicht te houden, omdat ze later naar huis keerden en op zoek moesten naar eten voor hun gezin’, zegt Disney in een interview met Yahoo News.

Razend

‘Ik was razend, want mijn grootvader leerde me net dat je de mensen moet aanbidden die je ticket aannemen, of je frisdrank uitschenken’, zegt ze. ‘Toen mijn grootvader er werkte, nam hij mensen aan met het doel hen een job voor het leven te geven.’

Na haar ervaring besloot ze een brief te schrijven aan de ceo van Disney, Bob Iger. Ze schreef dat hij een fantastische ceo is, maar zijn nalatenschap gaat enkel over management. ‘Als ik jou was, zou ik meer willen. Ik zou de man willen zijn die het pad naar een betere toekomst effent, want die macht heb je.’

Disney kreeg geen antwoord op haar email, maar volgens de Financial Times verwees Iger haar door naar human resources en de vele projecten die er lopen, zoals fondsen voor studiebegeleiding.

Kritiek op loon

Het is niet de eerste keer dat Abigail Disney van zich laat horen als het gaat om de loonkloof op de arbeidsmarkt. Ze uitte zware kritiek op Iger toen zijn loonpakket met 80 procent steeg naar 65,5 miljoen dollar per jaar. Dat is volgens databedrijf Equilar 1.424 keer zo veel als het mediaanloon bij Disney. De erfgename betwist niet dat Iger een bonus verdiende, maar klaagt de enorme discrepantie aan tussen het loon van de top en dat van de medewerkers op het terrein.

Abigail Disney is de kleindochter van Roy Disney, die samen met zijn broer Walt Disney het bedrijf oprichtte. Zelf heeft ze heel wat geld geërfd van haar grootvader en grootoom, en heeft intussen naar eigen zeggen 70 miljoen dollar weggegeven. Als twintiger twijfelde ze even om gewoon haar hele fortuin weg te schenken, maar daar had ze de moed niet voor, geeft ze toe.

