WHO: 'Ebola in Congo is noodsituatie met internationale reikwijdte'

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de ebola-epidemie die nu al bijna een jaar woedt in het oosten van Congo uitgeroepen tot een noodsituatie met internationale reikwijdte. Dat hebben experts van de VN-organisatie woensdagavond beslist.

De experts kwamen woensdag voor een vierde keer samen sinds de epidemie begin augustus vorig jaar uitbraak. Aanleiding voor deze vergadering was de vaststelling van een geval van ebola in Goma afgelopen zondag, een stad met zeker een miljoen inwoners op de grens met Rwanda.

Het slachtoffer is een priester, die per bus aankwam van de stad Butembo, een van de belangrijkste brandhaarden van de ziekte in de provincie Noord-Kivu. Op de bus zaten behalve de chauffeur nog achttien andere passagiers.

WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft de aanbevelingen van de internationale experts aanvaard. Die onderstreepten wel dat er geen beperkingen op handel en reizen moeten komen. Aankomende reizigers in luchthavens en havens van buiten de directe omgeving hoeven ook niet gescreend te worden.

'Mensen sterven nog steeds, gezondheidswerkers worden ziek, de ziekte wordt nog steeds overgedragen', zegt Raphaël Piret, woordvoerder van Artsen zonder grenzen België. 'De epidemie is nog niet onder controle en we moeten het geweer van schouder veranderen', vindt hij. 'Het mag niet enkel gaan om handelsbeperkingen of mensen opsluiten, de gemeenschappen moeten deel uitmaken van het antwoord op deze ziekte.'

Piret vindt het belangrijk dat er nu wordt bekeken welke maatregelen werken en welke niet. 'Een grootschalige preventieactie lijkt nodig wanneer de getroffen mensen niet worden bereikt. Dit betekent betere toegang tot vaccinatie om besmetting te voorkomen.'

Zwaarste epidemie ooit

Goma is de grootste stad die getroffen is sinds het begin van de epidemie op 1 augustus vorig jaar. Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid van zaterdag blijkt dat er bij deze epidemie al 1.655 mensen omkwamen (1.561 bevestigde gevallen en 94 waarschijnlijke gevallen) en 694 mensen genezen zijn.

Het is al de tiende keer sinds 1976 dat een ebola-epidemie uitbreekt in het Afrikaanse land, maar deze epidemie is de zwaarste ooit in Congo. Wereldwijd is het de tweede ernstigste uitbraak, na die in de West-Afrikaanse landen Liberia, Guinée en Sierra Leone in 2014-2015. Daar vielen toen meer dan 11.000 doden.