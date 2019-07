Ook ‘Vive le vélo’ wint fors deze Tour: ‘Hoogste score in 15 jaar’

Wie doet het Karl Vannieuwkerke (48) na? Maandagavond, na de indrukwekkende zege van Wout van Aert in de Tour de France, lokte de presentator met ‘Vive le vélo’ meer dan 1 miljoen kijkers naar Eén. ‘Het was onze hoogste score in vijftien jaar’, zegt Vannieuwkerke fier. ‘Natuurlijk zitten de ritwinsten van de Belgen daar voor iets tussen.’