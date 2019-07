Drie nieuwe scheidsrechters krijgen semiprofessioneel statuut

Frank De Bleeckere, adjunct van Bertrand Layec, technisch directeur van de Belgische arbitrage, kondigde woensdag aan dat drie nieuwe scheidsrechters het statuut van semiprofessioneel hebben ontvangen bij de KBVB, met het oog op volgend seizoen. Het gaat hier over de 24-jarige Lothar D’hondt, de 27-jarige Wesli De Cremer en de 27-jarige Jasper Vergoote.

De drie jonge scheidsrechters hebben van maandag tot woensdag drie dagen deelgenomen aan een ‘summer course’ bij de KBVB, vergezeld van acht andere semiprofessionele scheidsrechters. Ze moesten allemaal fysieke tests afleggen en moesten ook technische sessies doorstaan, waarbij de nadruk gelegd werd op de VAR.

De acht andere gegadigden waren Alexandre Boucat, Lawrence Visser, Kevin Van Damme, Nathan Verboomen, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Bram Van Driessche en Wesley Allen. “Ze zijn alle elf, net zoals een voetbalelftal, klaar voor het komende voetbalseizoen”, liet De Bleeckere woensdag weten in Tubeke.

Oorspronkelijk wilde de KBVB twaalf arbiters klaarhebben met een semiprofessioneel statuut. “We zijn nog steeds op zoek naar een twaalfde man”, verklaarde Bertrand Layec. “De plaats is nog steeds open en kan snel ingevuld worden. Het is niet dramatisch, maar het is niet simpel om een semiprofessioneel statuut te bemachtigen, het brengt enkele beperkingen met zich mee. Het doel blijft natuurlijk wel om met twaalf van start te kunnen gaan.”

Het scheidsrechterlijk departement kondigde ook aan dat alle actieve arbiters voor volgend seizoen ook voor de VAR zullen worden aangesteld.