Turkse viceconsul vermoord bij aanslag in Iraaks-Koerdische stad Erbil

Bij de aanslag op een restaurant in het Noord-Iraakse Erbil is een ‘medewerker’ van het Turkse consulaat in de stad omgekomen, samen met een inwoner van Erbil. Dat meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

Eerder op de dag werd gewag gemaakt van twee tot zelfs drie gedode diplomaten, maar de veiligheidsdiensten in Erbil houden het op twee doden: een medewerker van het consulaat en een inwoner van Erbil. Een andere inwoner van Erbil raakte gewond. Vanuit Ankara belooft de woordvoerder van president Recep Tayyip Erdogan alvast ‘een passend antwoord’ op de aanslag. De woordvoerder duidt echter geen schuldige aan voor de aanslag, en de aanslag werd nog niet opgeëist.

De medewerker ‘is gevallen als martelaar’ bij een aanslag die gebeurde buiten het consulaat, aldus het communiqué van het Turkse ministerie. Het zou gaan om de viceconsul.

De eigenaar van dat restaurant had het eerst over twee doden, allebei medewerkers van het consulaat. Een derde medewerker raakte zwaargewond. ‘De gewapende man kwam het restaurant binnen en wandelde naar de tafel waar de drie zaten. Hij trok twee pistolen en begon te schieten. Daarna sloeg hij op de vlucht.

Het restaurant waar de aanslag gebeurde bevindt zich in een duurdere wijk van de stad. Expats, diplomaten en zakenmensen frequenteren het restaurant. ‘We verzekeren onze burgers en buitenlandse diplomaten in het bijzonder dat alle nodige voorzorgen genomen zullen worden om in te staan voor de veiligheid van de Koerdische regio en zijn bevolking’, aldus de Koerdische veiligheidsdienst.

Ankara zegt in contact te staan met de Iraakse autoriteiten om de dader zo snel mogelijk te vinden. Nog volgens de restauranteigenaar is de omgeving afgesloten en wordt in de buurt naar de dader gezocht.

Erbil is de hoofdstad van de semi-autonome Iraakse regio Koerdistan. Zaterdag nog meldde het Turkse ministerie van Defensie dat zijn militair offensief tegen de PKK in het noorden van Irak, dat in mei van start ging, is uitgebreid. Een woordvoerder van de gewapende arm van de PKK, Dyar Denir, ontkende al iets te maken te hebben met deze schietpartij.