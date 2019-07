Eindelijk prijs voor Caleb Ewan in de Tour

Met een late jump ging Caleb Ewan (Soudal-Lotto) in Toulouse nog nét over Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). De Australiër schenkt de Belgische ploeg zo een tweede ritzege.

Daags na een rustdag is het altijd uitkijken naar hoe de benen reageren. De parcoursbouwer toonde nochtans clementie voor het peloton. Staat er daags na een rustdag doorgaans een eerste bergrit geprogrammeerd, dan kregen de renners vandaag een mooie en vooral vlakke tocht van Albi naar Toulouse voorgeschoteld.

Het kwik liep bovendien op tot dertig graden en dat inspireerde weinig renners tot aanvallen. Tourbaas Christian Prudhomme had zijn vlag nog maar net laten zakken of daar reden al vier renners weg van het ingedommelde peloton: de Fransen Rossetto en Perez (Cofidis), hun landgenoot en régional de l’étape Liliane Calmejane (Total Direct Energie) en onze landgenoot Aimé De Gendt (Wanty Gobert). Voor De Gendt was het de eerste aanval in deze Tour maar ook hij ervaarde al snel de nieuwe wetmatigheden. Twee minuten voorsprong, maximum drie, meer voorsprong kregen de koplopers niet van het peloton waar de ploegen van de drie topspurters - Soudal-Lotto, Jumbo-Visma en Deceuninck - Quick Step - het tempo al meteen afstemden op dat van de koplopers.

Terpstra valt uit

Waarna het lange wachten begon. Wind om de boel in de fik te steken was er niet. Simpelweg binnenrijden en dan in Toulouse zien wie de snelste was, veel meer viel er vandaag niet te beleven. Enkel een valpartij op dertig kilometer van de finish zorgde nog even voor opwinding. Van de klassementsrenners geraakten onder anderen Nairo Quintana en Richie Porte achterop maar die kloof werd snel gedicht. Giulio Ciccone liet het peloton rijden maar het belangrijkste slachtoffer was Niki Terpstra. De Nederlandse veteraan kon niet meer verder en werd met vermoedelijk een sleutelbeenbreuk met de ambulance afgevoerd.

Op tien kilometer van de finish waren de moedige vluchters er schijnbaar aan voor de moeite, ondanks een late uitval van Aimé De Gendt. De Oost-Vlaming van Wanty Gobert ondernam een verdienstelijke poging maar ook voor hem was het slechts uitstel van executie. Wel opmerkelijk: Jens Keukeleire belandde na een duw van een CCC-renner zonder al te veel erg in de gracht maar bij het manoeuvre werd ook kopman Caleb Ewan even opgehouden. De poging van De Gendt, Aimé dus, was meer dan verdienstelijk maar tegen het ontketende peloton had ook hij geen verhaal. Op vier kilometer van de finish zat ook zijn avontuur erop.

Spurten in Toulouse

De finale dan! Tussen kilometer drie en twee voor de finish liep de weg in licht dalende lijn waardoor de slotkilometer aan een hoge snelheid werd afgewerkt. Jumbo-Visma nam de teugels resoluut in handen onder leiding van een alweer imponerende Wout van Aert.

En weer kregen we een beklijvend millimeterduel tussen Dylan Groenewegen en Caleb Ewan. Deze keer trok de Australiër van Soudal-Lotto aan het langste eind, meteen goed voor de tweede ritzege voor Soudal-Lotto.

Rituitslag

1. Caleb Ewan (Aus)

2. Dylan Groenewegen (Ned)

3. Elia Vivian (Ita)

4. Peter Sagan (Svk)