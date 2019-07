Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’ veroordeeld tot levenslang

Joaquin ‘El Chapo’ Guzman (62) is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf plus dertig jaar. Hij werd in februari al schuldig bevonden op tien aanklachten, de rechter besliste nu zijn straf.

Guzman werd in februari reeds schuldig verklaard op tien aanklachten, waaronder grootschalige drugshandel, moord, witwassen van geld en het leiden van het ­Sinaloa-kartel, een criminele organisatie. Dat kartel was lange tijd de grootste en meest gewelddadige drugsbende van Mexico. De rechter heeft nu zijn straf uitgesproken, maar de advocaten van de drugsbaron lieten al verstaan in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak.

‘El Chapo’ zit in eenzame opsluiting in Metropolitan Correctional Centre in Manhattan. Een zwaar beveiligde gevangenis is nodig, want Guzman ontsnapte al tweemaal uit de best beveiligde gevangenissen in Mexico. Daardoor leefde hij een aantal jaar op de vlucht. Hij werd voor het eerst gevat in Mexico in 1993, en ontsnapte in 2001 uit de gevangenis verstopt in een wasmand. ‘El Chapo’ was erg geliefd in de streek Sinaloa, waar hij geboren was in een arm dorp in de bergen. Hij dook daar onder, beveiligd door een privé-leger.

In 2014 werd hij opnieuw gevat, en ontsnapte een jaar later via een tunnel van 1,6 km lang die rechtstreeks uitkwam in zijn cel. Hij werd opnieuw opgepakt in 2016 en werd uiteindelijk uitgeleverd naar de Verenigde Staten in januari 2017.

Om een derde ontsnapping te vermijden, zal Gruzman waarschijnlijk overgeplaatst worden naar de Administrative Maximum Facility in Florence, Colorado. Die instelling is beter bekend als de ADX Florence, de meest beveiligde 'supermax' gevangenis in de Verenigde Staten. Er is nog nooit iemand uit ontsnapt sinds de opening in 1994.

De rechtszaak duurde in totaal elf weken, en er kwamen tientallen voormalige medewerkers van Guzman aan het woord in ruil voor strafvermindering. Die getuigenissen gaven een unieke inkijk in de organisatie van het kartel. Volgens de Amerikaanse openbare aanklagers verkocht ‘El Chapo’ voor meer dan twaalf miljard dollar aan drugs, en hij prijkte ooit op de lijst van Forbes als één van ’s werelds rijkste mannen.