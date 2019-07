Nieuwe hittegolf op komst: volgende week tot 35 graden

Het KMI verwacht volgende week de tweede hittegolf van deze zomer. Woensdag, donderdag en vrijdag zou het kwik richting de 35 graden gaan.

Na de hittegolf die België eind juni collectief deed zweten en in delen van Europa zelfs recordtemperaturen liet opmeten, kregen we drie weken van weliswaar zonnig en droog weer, maar de echte vakantietemperaturen haalde de thermometer toch niet meer.

Daar komt volgende week verandering in: na een weekend met maxima tot 25 graden, stijgt de temperatuur fors. Tegen woensdag zou het volgens het KMI zelfs 35 graden worden. Die maximumtemperatuur zou ook donderdag en vrijdag gehaald worden.

'Volgende week is er mogelijk een nieuwe hittegolf', bevestigt ook weerman David Dehenauw. 'Mogelijk omdat we over die lange periode altijd wel met een foutenmarge van drie graden zitten.' Om te kunnen spreken van een hittegolf moet het vijf dagen boven de 25 graden waarvan drie waarop het warmer wordt dan 30 graden.

Hopen dat er wat regen valt

Dat het warm wordt is in ieder geval zeker, aldus Dehenauw nog. 'Er zitten dus meerdere dagen tussen waarbij we naar of over de dertig graden gaan. Sowieso staan we voor een warme periode. Dit weekend gaan de temperaturen naar 23 à 25 graden, maar maandag spreken we al over 29 dagen. Daarna blijft het minstens drie dagen warm. Met dank aan een hogedrukgebied dat wind uit het zuiden naar onze contreien brengt. En omdat het nu warm is in Frankrijk en Spanje, wordt het dat hier dus ook.'

'Goed nieuws dus voor de toeristische sector, minder goed nieuws voor de natuur', legt de weerman nog uit. 'Zaterdag kan het nog gaan onweren, we moeten echt wel hopen dat er dan overal wat regen valt. Want voor deze maand zitten we nog maar aan negen millimeter, terwijl het er 70 moeten worden om van een normale maand te spreken. Voor volgende week zie ik geen structurele regenval op de weerkaarten.'